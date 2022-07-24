Стало известно, когда на экраны вернется «Поле чудес»

Показ этой и других развлекательных передач на Первом канале планируют возобновить осенью.

Многие развлекательные передачи на Первом канале поставлены на паузу. Как сообщает Вокруг ТВ, руководство было вынуждено пойти на такой шаг, чтобы выкроить время для программ общественно-политической тематики.

А сегодня стало известно, когда на экраны вернется любимая россиянами передача "Поле чудес". По словам журналиста Дениса Сорокина, это случится нынешней осенью.

Он отметил, что развлекательные шоу приносят неплохие доходы Первому каналу. Публицист также уточнил, что ведущие поставленных на паузу шоу продолжают получать зарплату.

Кроме "Поля чудес", "Мужского/женсокго" на экраны может вернуться и "Модный приговор". Ранее ведущий этого проекта Александр Васильев заявлял, что приостановлены не только показы, но и съемки дальнейших выпусков.

Историк моды одной из проблем назвал уход модных брендов. По его словам, теперь сложно переодеть героинь, так как нет нужных размеров, цветов и фасонов.

Васильев также уточнил: было записано много выпусков, которые пока не вышли в эфир. Он пообещал, что шоу возобновится в сентябре 2022 года.

Неизвестной пока остается судьба "Вечернего Урганта". Разработчики и руководство Первого канала пока не подтвердили закрытие шоу, но и не опровергли. По этому поводу высказался Леонид Якубович, который считает, что приостановка программы "Вечерний Ургант" стала ошибкой. Он уверен, что развлекательные программы нужны всегда.