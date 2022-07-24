Россия заберет у США Аляску, спрогнозировало издание в КНР

Популярное в КНР издание Sohu предупредило, что Москва заберет у Вашингтона Аляску обратно в ответ на санкции против России.

«Россия не позволит Штатам делать все, что они хотят. Москва подготовила контрудар. Недавно председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин внезапно заявил, что у России есть что возвращать, например Аляску», — говорится в публикации.

В случае признания со стороны США России, как страны «спонсора терроризма», на что Вашингтон упорно наталкивает Киев, Москва заявит свои претензии и без оглядки на международные правовые акты заберет Аляску.

Напомним, что спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил недавно, что России «есть что возвращать» в ответ на заморозку российских активов.