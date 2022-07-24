Ученые выяснили, что сидячая работа может повысить риск смерти

Неподвижный образ жизни, и особенно очень долгое сидение на стуле, заметно повышает риск сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Ученые установили, что неподвижный образ жизни, и особенно долгое сидение на стуле, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, и может привести к преждевременной смерти.

К такому выводу международная группа ученых пришла в результате эксперимента длиною в 11 лет, с участием добровольцев из 21 страны. всего в исследовании приняли участие 100 000 человек.

И оказалось: у тех, кто сидел за работой от 6 до 8 часов в сутки, риск сердечных заболеваний, а также ранней смерти, был повышен на 12-13 процентов. У тех, кто сидел свыше 8 часов в сутки, риск возрастал на 20 процентов.

У людей, занятых на сидячей работе и с низким уровнем физической активности, эта вероятность была еще больше. У таких людей риск комбинированного неблагоприятного исхода возрастал на 17-50 процентов. Если человек мало двигался в течение дня, был подвержен ему сильнее.

Ученые пришли к выводу: сокращение сидячего образа жизни и одновременно увеличение физической активности может стать важной стратегией в деле борьбы с болезнями сердца и сосудов, а также с ранней смертностью.