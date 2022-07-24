Sun: британский спецназ обучал украинских солдат, чтобы они могли вернуть Змеиный

Особая лодочная служба Великобритании обучала украинских военнослужащих использовать подводный буксировщик, чтобы ВСУ могли вернуть контроль над островом Змеиный.

В воскресенье, 24 июля 2022 года, британский таблоид The Sun заявил, что особая лодочная служба, подразделение специального назначения Королевского военно-морского флота Великобритании проводили обучение бойцов ВСУ.

Издательство утверждает, что бригада британского спецназа была отправлена на Украину для обучения украинских солдат принципам использования водолазной двигательной установки, чтобы они смогли вернуть под контроль киевского режима остров Змеиный.