Береговая охрана Италии обнаружила тела пяти нелегальных мигрантов

Служба береговой охраны Италии обнаружила тела пяти нелегальных мигрантов после крушения траулера около побережья Калабрии.

24 июля пресс-служба береговой охраны Италии сообщила о гибели пяти нелегальных мигрантов в результате крушения рыболовного судна в более чем ста милях от берега итальянской административной области Калабрия.

Представители ведомства также отмечают, что на потерпевшем крушение траулере находились практически семьсот мигрантов, которые пытались нелегально попасть на территорию Италии.