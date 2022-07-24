Береговая охрана Италии обнаружила тела пяти нелегальных мигрантов
Служба береговой охраны Италии обнаружила тела пяти нелегальных мигрантов после крушения траулера около побережья Калабрии.
24 июля пресс-служба береговой охраны Италии сообщила о гибели пяти нелегальных мигрантов в результате крушения рыболовного судна в более чем ста милях от берега итальянской административной области Калабрия.
Представители ведомства также отмечают, что на потерпевшем крушение траулере находились практически семьсот мигрантов, которые пытались нелегально попасть на территорию Италии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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