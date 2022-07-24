В Мюнхене неизвестные осквернили могилу Степана Бандеры

Огородники рассказали, что делать, если листья томатов желтеют

Понять, почему у томатов желтеют листья, трудно, эта проблема возникает по разным причинам. Помидоры могут болеть, страдать от нашествия насекомых или дефицита питательных веществ.

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