В Мюнхене неизвестные осквернили могилу Степана Бандеры

Неизвестные изрисовали надгробный памятник на могиле создателя националистического движения на Украине Степана Бандеры на кладбище в Мюнхене.

24 июля баварская телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk сообщает, что в Мюнхене на кладбище Вальдфридхоф неизвестные осквернили место погребения экс-лидера украинских националистов Степана Бандеры.

Помимо прочего, пресс-секретарь мюнхенского полицейского управления заявила, что расследованием акта вандализма на мюнхенском кладбище занимается комиссар государственной безопасности.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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