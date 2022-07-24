В Мюнхене неизвестные осквернили могилу Степана Бандеры
Неизвестные изрисовали надгробный памятник на могиле создателя националистического движения на Украине Степана Бандеры на кладбище в Мюнхене.
24 июля баварская телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk сообщает, что в Мюнхене на кладбище Вальдфридхоф неизвестные осквернили место погребения экс-лидера украинских националистов Степана Бандеры.
Помимо прочего, пресс-секретарь мюнхенского полицейского управления заявила, что расследованием акта вандализма на мюнхенском кладбище занимается комиссар государственной безопасности.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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