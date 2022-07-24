Студия Марвел показала первый постер к новому фильму о Человеке-муравье

Из постера видно, что Пол Радд снова будет в роли главного героя, Эванджелин Лилли будет в роли Осы.

В образе дочери Человека-муравья Кэсси Лэнг зрители увидят Эмму Фурманн ("Мстители: Финал").

Злодея КВМ Канга Завоевателя сыграет Джонатан Мейджорс (первый сезон "Локи").

Над проектом "Человек-муравей и Оса: Квантомания" работал режиссер Пейтон Рид, сценарий к фильму написан Джеффом Ловенессом.

В картине также примут участие Майкл Дуглас, Мишель Пфайффер, Билл Мюррей.

Выход премьеры планируется на 17 февраля 2023 года.

Опубликовано: Храмова Оксана

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 