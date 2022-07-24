Студия Марвел показала первый постер к новому фильму о Человеке-муравье
Из постера видно, что Пол Радд снова будет в роли главного героя, Эванджелин Лилли будет в роли Осы.
В образе дочери Человека-муравья Кэсси Лэнг зрители увидят Эмму Фурманн ("Мстители: Финал").
Злодея КВМ Канга Завоевателя сыграет Джонатан Мейджорс (первый сезон "Локи").
Над проектом "Человек-муравей и Оса: Квантомания" работал режиссер Пейтон Рид, сценарий к фильму написан Джеффом Ловенессом.
В картине также примут участие Майкл Дуглас, Мишель Пфайффер, Билл Мюррей.
Выход премьеры планируется на 17 февраля 2023 года.
Опубликовано: Храмова Оксана
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