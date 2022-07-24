Вышел новый трейлер к сериалу "Женщина-Халк" киностудии Марвел

Руководство компании объявило: шоу станет "первым в истории студии" комедийным проектом, где каждая серия будет продолжаться по 30 минут.

В трейлере "засветился" Чарли Кокс (Сорвиголова). Главной героиней станет Дженнифер Уолтерс двоюродная сестра Брюса Беннера (Марк Руффало), ее сыграет Татьяна Маслани.

Девушка получает способности своего родственника и может перевоплощаться в сверхсильное существо с зеленой кожей.

Беннер помогает сестре привыкать к произошедшим с ней изменениям и правильно использовать свои способности.

Главная героиня при этом остается адвокатом и защищает в суде людей, обладающих сверхспособностями.

В качестве режиссеров проекта "Женщина-Халк" выступили Кэт Койро ("Первый встречный") и Ану Валиа ("И просто так").

Выход сериала назначен на 17 августа, эпизоды будут транслироваться на стриминг-сервисе Disney+.