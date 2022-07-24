Власти Японии объявили пятый уровень опасности: вулкан Сакурадзима начал извержение
Начало события зафиксировано в воскресенье, людей, проживающих вблизи опасной зоны, просят немедленно эвакиуроваться.
Вулкан расположен на юго-западе страны и принадлежит префектуре Кагосима. Это один из самых активных вулканов в Японии.
Извержению присвоен максимальный уровень опасности. Опасной зоной считается территория, которая находится на расстоянии до 3 км от кратера.
Высота вулкана составляет 1117 м, площадь равна примерно 77 кв. км. Сакурадзима - одна из ярких достопримечательностей для туристов, добраться до него можно на пароме из Кагосимы.
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны Турции: Россия исключила причастность к удару по порту Одессы
Огородники рассказали о правильной подвязке помидоров
МИД Германии считает совместное фото Путина и Эрдогана вызовом для НАТО
WSJ: сооснователь Google подал на развод с женой из-за её романа с Илоном Маском
Nikkei: правительство Японии запретило Путину приезжать на похороны Синдзо Абэ