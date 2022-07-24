Власти Японии объявили пятый уровень опасности: вулкан Сакурадзима начал извержение

Начало события зафиксировано в воскресенье, людей, проживающих вблизи опасной зоны, просят немедленно эвакиуроваться.

Вулкан расположен на юго-западе страны и принадлежит префектуре Кагосима. Это один из самых активных вулканов в Японии.

Извержению присвоен максимальный уровень опасности. Опасной зоной считается территория, которая находится на расстоянии до 3 км от кратера.

Высота вулкана составляет 1117 м, площадь равна примерно 77 кв. км. Сакурадзима - одна из ярких достопримечательностей для туристов, добраться до него можно на пароме из Кагосимы.