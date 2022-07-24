МИД РФ призвало наказать португальского музыканта, на концерте оскорбившего Владимира Путина

В завершение концерта на фестивале португальский музыкант исполнил короткую песню, вызвавшую реакцию МИД России, сообщает CNN Portugal. Педро Абруньоса оскорбил Владимира Путина и его дочь.

Хотя концерт состоялся 2 июля, дело дошло до СМИ только сейчас.

Через несколько дней посольство РФ в Лиссабоне по приказу МИД России стала требовать наказания португальского музыканта.

"Во время концерта на фестивале AgitÁgueda 2022 он позволил себе сказать несколько грубых и недопустимых вещей в адрес граждан Российской Федерации, а также ее высших руководителей. Кроме того, Педро Абруньоса восторженно подбадривал зрителей, в том числе россиян, которые также оплатил билетов, чтобы повторить то, что он кричал, выразив, наконец, пожелание, чтобы его слова были услышаны в Москве", - говорится в заявлении российского посольства.

Дипмиссия также объявила, что будет внимательно следить за деятельностью Абруньосы.

Посольство России будет следить за интересами российских граждан, проживающих в Португалии, и никакие провокации против них не останутся без ответа", — говорится в заявлении, которое цитирует CNN Portugal.

Португальская сторона в субботу, 23 июля, ответила на требования российского посольства. Министерство иностранных дел в Лиссабоне пояснило, что, хотя оно "не согласно с тоном и содержанием песни", португальские власти не намерены начинать какое-либо расследование в отношении артиста, не говоря уже о его наказании. МИД Португалии подчеркнул, что в стране действует свобода слова.