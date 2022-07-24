WSJ: сооснователь Google подал на развод с женой из-за её романа с Илоном Маском

Соучредитель Google Сергей Брин разводится с женой из-за её любовной связи с главой Tesla Илоном Маском.

24 июля американская газета Wall Street Journal сообщила о том, что соучредитель Google Сергей Брин подал на развод с Николь Шэнахан из-за её связи с Илоном Маском, что послужило причиной конца дружбы двух богатейших технологических миллиардеров.

Журнал отмечает, ссылаясь на пожелавшие остаться анонимными источники, что роман между Шэнахан и Маском был непродолжительным, однако побудил Брина разорвать отношения с супругой.