WSJ: сооснователь Google подал на развод с женой из-за её романа с Илоном Маском
Соучредитель Google Сергей Брин разводится с женой из-за её любовной связи с главой Tesla Илоном Маском.
24 июля американская газета Wall Street Journal сообщила о том, что соучредитель Google Сергей Брин подал на развод с Николь Шэнахан из-за её связи с Илоном Маском, что послужило причиной конца дружбы двух богатейших технологических миллиардеров.
Журнал отмечает, ссылаясь на пожелавшие остаться анонимными источники, что роман между Шэнахан и Маском был непродолжительным, однако побудил Брина разорвать отношения с супругой.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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WSJ: сооснователь Google подал на развод с женой из-за её романа с Илоном Маском
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