WSJ: сооснователь Google подал на развод с женой из-за её романа с Илоном Маском

Соучредитель Google Сергей Брин разводится с женой из-за её любовной связи с главой Tesla Илоном Маском.

24 июля американская газета Wall Street Journal сообщила о том, что соучредитель Google Сергей Брин подал на развод с Николь Шэнахан из-за её связи с Илоном Маском, что послужило причиной конца дружбы двух богатейших технологических миллиардеров.

Журнал отмечает, ссылаясь на пожелавшие остаться анонимными источники, что роман между Шэнахан и Маском был непродолжительным, однако побудил Брина разорвать отношения с супругой.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 