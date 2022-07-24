В Marvel Studios официально объявили: роль Сорвиголовы в новом сериале исполнит Чарли Кокс

Эта новость несомненно порадует фанатов кинематографической вселенной Марвел. Многие будут рады снова увидеть Чарли Кокса в роли Мэтта Мердока в новом сериале "Сорвиголова: Рожденный заново"

Проект будет включать 18 серий, это самый длинный из всех сериалов Disney+ Marvel. Как правило, стандартные сериалы рассчитаны на 6-8 серий.

Однако оригинальная версия "Сорвиголова", который показывали на Netflix, состояла из трех сезонов, каждый из которых включал примерно 13 серий.

На фоне этого 18 эпизодов для нового проекта Марвел - это вполне приемлемо.

Увидеть новый сериал зрители смогут весной 2024 года, о точной дате выхода премьеры будет сообщаться дополнительно.