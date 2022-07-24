Полковник ВС США в отставке Ричард Блэк обозначил странность в «российской стратегии» правительства Соединённых Штатов.

В воскресенье, 24 июля 2022 года, экс-сенатор США от штата Вирджиния Ричард Блэк в своём пресс-релизе заявил, что американскому правительству пора перестать обвинять Путина в росте цен и дефиците продовольствия.

Блэк утверждает, что данные негативные явления вызваны разрушительной и иррациональной политикой конгресса США, который вводит санкции против РФ, нанося ущерб не России, а экономике страны и мирным жителям Соединённых Штатов.