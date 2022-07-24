Американский полковник Блэк указал на иррациональность действий США в отношении Москвы
Полковник ВС США в отставке Ричард Блэк обозначил странность в «российской стратегии» правительства Соединённых Штатов.
В воскресенье, 24 июля 2022 года, экс-сенатор США от штата Вирджиния Ричард Блэк в своём пресс-релизе заявил, что американскому правительству пора перестать обвинять Путина в росте цен и дефиците продовольствия.
Блэк утверждает, что данные негативные явления вызваны разрушительной и иррациональной политикой конгресса США, который вводит санкции против РФ, нанося ущерб не России, а экономике страны и мирным жителям Соединённых Штатов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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