Американский полковник Блэк указал на иррациональность действий США в отношении Москвы

Полковник ВС США в отставке Ричард Блэк обозначил странность в «российской стратегии» правительства Соединённых Штатов.

В воскресенье, 24 июля 2022 года, экс-сенатор США от штата Вирджиния Ричард Блэк в своём пресс-релизе заявил, что американскому правительству пора перестать обвинять Путина в росте цен и дефиците продовольствия.

Блэк утверждает, что данные негативные явления вызваны разрушительной и иррациональной политикой конгресса США, который вводит санкции против РФ, нанося ущерб не России, а экономике страны и мирным жителям Соединённых Штатов.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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