Польша намерена создать самые сильные войска НАТО в Европе

В Польше будут созданы самые сильные войска альянса НАТО на территории Европы.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна создаст самые сильные войска НАТО на территории Европейского континента.

По словам главы оборонного ведомства Польши, само существование польской армии должно отпугивать любого потенциального агрессора.

На данный момент польские войска стоят на 24-м месте в числе сильнейших вооруженных сил на планете.

Globalfirepower учитывает более 50 факторов при составлении рейтинга. Помимо численности и вооружения также смотрят на логистику, географическое положение и так далее.

На данный момент в польской армии служат 152 тысячи человек, а на вооружении состоят 863 танка, 4786 бронемашин, 609 САУ и 197 РСЗО.