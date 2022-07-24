В Белом доме рассказали, каким штаммом коронавируса заболел Байден

В Белом доме сообщают, что Джо Байден, вероятно, заразился подвариантом COVID омикрон Ва.5, который сейчас вызывает большинство заражений в Соединенных Штатах.

Личный врач президента Кевин О'Коннор говорит, что такая информация была получена в результате предварительного генетического секвенирования.

Он также отмечает, что выявление данного подварианта не повлияет на ход лечения. Джо Байден принимает Паксловид – препарат, снижающий вероятность развития тяжелого заболевания.

В молодости у Байдена была астма, поэтому сейчас они использует ингалятор со специальным препаратом от кашля по мере необходимости.

Коронавирус ВА.5 очень быстро распространяется и способен уклоняться от иммунитета, полученного после предыдущих заражений или вакцинации.

О'Коннор отмечает, что у президента нет одышки. Для разжижения крови он принимает низкие дозы аспирина.

Сейчас у Байдена сохраняются боль в горле, насморк и кашель, но интенсивность симптомов снижается.

Президент продолжает работать, но будет оставаться в изоляции как минимум до середины следующей недели. Его поездки в Пенсильванию и Делавэр отменены.