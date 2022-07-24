Огородники рассказали, как избавиться от паутинного клеща на огурцах

При выращивании огурцов на своем земельном участке, каждый желает получить богатый и качественный урожай.

Химические препараты:

Препараты на основе химикатов являются самыми эффективными но менее экологичными. Хорошо помогают, когда более 40% растений уже заражены клещом.

Главным недостатком является то, что такие препараты имеют свойство впитываться и в сам плод. Это не совсем полезно для человека, а также они пагубно влияет и на остальных насекомых, например пчел.

К таким препаратам относятся:

Актелик;

Аполо;

Неорон;

Карбофос;

Санмайт;

Антиклещ;

Фитоверм;

Фуфанон;

Алатар;

Актара;

Кинфос;

Дитокс;

Флоромайт;

Флумайт;

Оберон;

Нисоран.

Такие препараты достаточно токсичны. Использовать их рекомендуется только в крайнем случае. Важно ознакомится с инструкцией и методами применения перед использованием таких препаратов.

Биопрепараты:

Более экологичной и безопасной заменой «химии» являются биологические средства, столь же эффективные и безвредные для тех же пчел, которые имеют большое значение в опылении цветов огурцов.

К таким препаратам относятся:

Вертимек;

Клещевит;

Акарин;

Актофит;

Фитоверм;

Битоксибациллин;

Фитоспорин;

Тиовит Джет;

Клещегон.

Такие средства защиты урожая действуют только на половозрелую особь, не принося вреда отложенным самками яйцам. Поэтому обработку следует проводит 4-5 раз с интервалом в 3-5 суток, чтобы вновь вылупившиеся особи также подвергались обработке.

Народные средства защиты:

На начальных этапах появления паутинного клеща на грядках целесообразнее использовать народные методы борьбы с паразитом. Это является менее затратным и абсолютно безопасно для растения.

В первую очередь при обнаружении вредителя, нужно удалить зараженные паразитами листья. Если потребуется, то и стебли полностью. Удаленные части растения обязательно следует сжечь, чтобы клещ не перебрался с них обратно на грядки. И только после этого приступают к обработке.

Из подручных средств можно использовать такие рецепты, как:

Мыльный раствор. 200 гр измельченного хозяйственного или дегтярного мыла на ведро теплой воды. Настоять раствор 2-3 ч.

Чеснок. 30 гр чеснока, измельчить, залить 10 л теплой воды. Настаивать сутки, процедить и использовать сразу. Хранить не рекомендуется.

Перец. На 100 гр перца заливается 1 л воды. Томить на медленном огне 1 ч. Настаивать отвар 2 суток, перемешать, процедить и готовый концентрат разбавить на 10 л воды.

Нашатырный спирт. 1 ч.л на 1 л воды.

Аммиак. 30 мл на 10 л воды.

Горчица. 2 ложки порошка на ведро воды. Дать настояться.

Перекись водорода. 2 ст.л на 1 л воды.

Табачная пыль. Опудривание растения при начальных признаках. В запущенных случаях не поможет.

При выращивании вкладывается немало внимания и труда, значительную долю которых занимает борьба с заболеваниями растений и вредителями. Они способны повлиять как на развитие, так и урожай в итоге. Меры профилактики помогут снизить риск заражения растений паразитами.