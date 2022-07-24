Огородники рассказали, как избавиться от паутинного клеща на огурцах
При выращивании огурцов на своем земельном участке, каждый желает получить богатый и качественный урожай.
Химические препараты:
Препараты на основе химикатов являются самыми эффективными но менее экологичными. Хорошо помогают, когда более 40% растений уже заражены клещом.
Главным недостатком является то, что такие препараты имеют свойство впитываться и в сам плод. Это не совсем полезно для человека, а также они пагубно влияет и на остальных насекомых, например пчел.
К таким препаратам относятся:
Актелик;
Аполо;
Неорон;
Карбофос;
Санмайт;
Антиклещ;
Фитоверм;
Фуфанон;
Алатар;
Актара;
Кинфос;
Дитокс;
Флоромайт;
Флумайт;
Оберон;
Нисоран.
Такие препараты достаточно токсичны. Использовать их рекомендуется только в крайнем случае. Важно ознакомится с инструкцией и методами применения перед использованием таких препаратов.
Биопрепараты:
Более экологичной и безопасной заменой «химии» являются биологические средства, столь же эффективные и безвредные для тех же пчел, которые имеют большое значение в опылении цветов огурцов.
К таким препаратам относятся:
Вертимек;
Клещевит;
Акарин;
Актофит;
Фитоверм;
Битоксибациллин;
Фитоспорин;
Тиовит Джет;
Клещегон.
Такие средства защиты урожая действуют только на половозрелую особь, не принося вреда отложенным самками яйцам. Поэтому обработку следует проводит 4-5 раз с интервалом в 3-5 суток, чтобы вновь вылупившиеся особи также подвергались обработке.
Народные средства защиты:
На начальных этапах появления паутинного клеща на грядках целесообразнее использовать народные методы борьбы с паразитом. Это является менее затратным и абсолютно безопасно для растения.
В первую очередь при обнаружении вредителя, нужно удалить зараженные паразитами листья. Если потребуется, то и стебли полностью. Удаленные части растения обязательно следует сжечь, чтобы клещ не перебрался с них обратно на грядки. И только после этого приступают к обработке.
Из подручных средств можно использовать такие рецепты, как:
Мыльный раствор. 200 гр измельченного хозяйственного или дегтярного мыла на ведро теплой воды. Настоять раствор 2-3 ч.
Чеснок. 30 гр чеснока, измельчить, залить 10 л теплой воды. Настаивать сутки, процедить и использовать сразу. Хранить не рекомендуется.
Перец. На 100 гр перца заливается 1 л воды. Томить на медленном огне 1 ч. Настаивать отвар 2 суток, перемешать, процедить и готовый концентрат разбавить на 10 л воды.
Нашатырный спирт. 1 ч.л на 1 л воды.
Аммиак. 30 мл на 10 л воды.
Горчица. 2 ложки порошка на ведро воды. Дать настояться.
Перекись водорода. 2 ст.л на 1 л воды.
Табачная пыль. Опудривание растения при начальных признаках. В запущенных случаях не поможет.
При выращивании вкладывается немало внимания и труда, значительную долю которых занимает борьба с заболеваниями растений и вредителями. Они способны повлиять как на развитие, так и урожай в итоге. Меры профилактики помогут снизить риск заражения растений паразитами.
Опубликовано: Ангелина Крент
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