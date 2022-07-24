В США началась битва за однополые браки

Из-за опасений, что Верховный суд США может пересмотреть решение от 2015 года, узаконившее однополые браки, Палата представителей приняла новый закон.

За его принятие проголосовали все 220 демократов, а также 47 республиканцев. Теперь закон будет рассмотрен Сенатом. Нет никаких гарантий, что он получит одобрение достаточного количества представителей Республиканской партии.

После отмены конституционного права на аборты судья Верховного суда Кларенс Томас призвал рассмотреть и другие права, в том числе на однополые браки.

Основатель и исполнительный директор Института Уильямса Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Брэд Сирс говорит, что действующий Верховный суд продемонстрировал враждебность по отношению к правам личности, защищенным пунктом Конституции о надлежащей правовой процедуре.

По его словам, постановление об абортах продемонстрировало готовность опровергнуть прецедент, который является важной частью того, как большинство американцев понимают сегодня свободу и общество.

Трудно предсказать, что в конечном итоге предпримет суд, вполне возможно, что законодатели штатов и суды низшей инстанции могут постепенно бороться с однополыми браками, как это произошло с правом на аборт в последние десятилетия.

Сирс отмечает, что все, что считалось устоявшимся законом, придется снова оспаривать, создавая годы неопределенности.

Кодификация акта в соответствии с федеральным законом не позволяет штатам аннулировать однополые и межрасовые браки, если они были законными в тех местах, где они заключались.