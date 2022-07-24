Огородники рассказали, что делать, если кудрявится морковь
Справиться с закручиванием ботвы у морковки можно, избавившись от вредителей. Их намного легче обезвредить, если рано обнаружить.
Препараты для борьбы с вредителями:
Есть несколько эффективных препаратов, которые помогут избавить растение от вредных насекомых.
К ним относятся:
Актара. Развести 5 гр вещества в 10 л воды. Раствором обработать морковные ряды. Средство помогает от тли после первого применения. Для уничтожения мухи необходимо повторить процедуру еще раз.
Зета. Одну таблетку растворить в 10 л воды. Опрыскать раствором больные и здоровые посадки.
Интавир. Растворить таблетку препарата в 10 л воды. Распылять минимум за 20 дней до сбора урожая.
Актеллик. 2 мм препарата необходимо развести в 2 л воды. Средство поможет от любых вредителей. Опрыскивать за полмесяца до уборки.
Химикатами можно воспользоваться для сеянцев и молодой морковки.
Если вредители распространились на взрослые растения, требуется использовать народные методы, т.к. до сборки урожая химические препараты не успеют выйти из плодов и сделают их непригодными для пищи. Обработка химическим средствами может проводиться в несколько этапов. Некоторые насекомые устойчивый к препаратам.
Народные методы в борьбе с вредителями:
Морковь кудрявится из-за насекомых, которые поражают молодые растения и уже созревшие плоды.
Способы борьбы:
Табачную пыль развести с древесной золой в равных пропорциях. Посыпать посадки в сухую погоду. Листва перестанет закручиваться после отступления вредителей. Помогает от морковной тли.
Раствор хозяйственного мыла. Его нужно потереть, в количестве 300 гр добавить в 10 л воды. Дать настояться не менее 12 ч. Раствором поливать пораженные участки.
1 ч.л борной кислоты развести в 10 л воды. 2 ч.л пищевой соды добавить в смесь. 1 ч.л сыворотки и йода перемешать с остальными компонентами. Отфильтровать и опрыскать раствором все сеянцы.
0,5 л марганцовки добавить к 10 л воды. Жидкость распылить над участком, где посажена морковь.
Настойка из конского щавеля, чеснока и чистотела. Мелко измельчить и заварить кипятком. Настаивать не менее 3 ч. Распылять на всем засеянном участке. Помогает от морковной тли, мухи и листоблошкой.
Если методы не помогли, а листья моркови кучерявятся, нужно выполоть грядки, чтобы насекомые не распространились на другие саженцы.
Рекомендуется сажать овощи рядом с луковыми и чесночными грядками, т.к. они отпугивает вредных насекомых.
Если вовремя обнаружить скручивание листьев у моркови, можно предупредить плохой урожай. Для профилактики используются травяные настои. Они безопасны и не токсины, поэтому урожай можно собирать и после обработки.
Участки, пораженные вредителями в прошлом, не рекомендуются для посева морковки. Для профилактики необходимо наблюдать за состоянием посадок. Поливать следует в соответствии с режимом, использовать подкормку и удобрения.
Соблюдение правил поможет сохранить урожай и не допустить на участок вредителей. Своевременные меры позволят не только предотвратить большие неприятности, но и избавить от поражения остальные культуры.
Опубликовано: Ангелина Крент
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