Огородники рассказали, что делать, если кудрявится морковь

Справиться с закручиванием ботвы у морковки можно, избавившись от вредителей. Их намного легче обезвредить, если рано обнаружить.

Препараты для борьбы с вредителями:

Есть несколько эффективных препаратов, которые помогут избавить растение от вредных насекомых.

К ним относятся:

Актара. Развести 5 гр вещества в 10 л воды. Раствором обработать морковные ряды. Средство помогает от тли после первого применения. Для уничтожения мухи необходимо повторить процедуру еще раз.

Зета. Одну таблетку растворить в 10 л воды. Опрыскать раствором больные и здоровые посадки.

Интавир. Растворить таблетку препарата в 10 л воды. Распылять минимум за 20 дней до сбора урожая.

Актеллик. 2 мм препарата необходимо развести в 2 л воды. Средство поможет от любых вредителей. Опрыскивать за полмесяца до уборки.

Химикатами можно воспользоваться для сеянцев и молодой морковки.

Если вредители распространились на взрослые растения, требуется использовать народные методы, т.к. до сборки урожая химические препараты не успеют выйти из плодов и сделают их непригодными для пищи. Обработка химическим средствами может проводиться в несколько этапов. Некоторые насекомые устойчивый к препаратам.

Народные методы в борьбе с вредителями:

Морковь кудрявится из-за насекомых, которые поражают молодые растения и уже созревшие плоды.

Способы борьбы:

Табачную пыль развести с древесной золой в равных пропорциях. Посыпать посадки в сухую погоду. Листва перестанет закручиваться после отступления вредителей. Помогает от морковной тли.

Раствор хозяйственного мыла. Его нужно потереть, в количестве 300 гр добавить в 10 л воды. Дать настояться не менее 12 ч. Раствором поливать пораженные участки.

1 ч.л борной кислоты развести в 10 л воды. 2 ч.л пищевой соды добавить в смесь. 1 ч.л сыворотки и йода перемешать с остальными компонентами. Отфильтровать и опрыскать раствором все сеянцы.

0,5 л марганцовки добавить к 10 л воды. Жидкость распылить над участком, где посажена морковь.

Настойка из конского щавеля, чеснока и чистотела. Мелко измельчить и заварить кипятком. Настаивать не менее 3 ч. Распылять на всем засеянном участке. Помогает от морковной тли, мухи и листоблошкой.

Если методы не помогли, а листья моркови кучерявятся, нужно выполоть грядки, чтобы насекомые не распространились на другие саженцы.

Рекомендуется сажать овощи рядом с луковыми и чесночными грядками, т.к. они отпугивает вредных насекомых.

Если вовремя обнаружить скручивание листьев у моркови, можно предупредить плохой урожай. Для профилактики используются травяные настои. Они безопасны и не токсины, поэтому урожай можно собирать и после обработки.

Участки, пораженные вредителями в прошлом, не рекомендуются для посева морковки. Для профилактики необходимо наблюдать за состоянием посадок. Поливать следует в соответствии с режимом, использовать подкормку и удобрения.

Соблюдение правил поможет сохранить урожай и не допустить на участок вредителей. Своевременные меры позволят не только предотвратить большие неприятности, но и избавить от поражения остальные культуры.