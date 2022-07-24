Александр Фадеев призвал Минкульт России запретить выступления группы Little Big
Музыкальный критик выступил против концертов коллектива из-за его позиции по спецоперации РФ на Украине.
Группа Little Big после начала спецоперации на Украине выпустила клип с резким осуждением действий России. Затем коллектив в соцсетях выразил свою антироссийскую позицию, и музыканты покинули страну.
А теперь выяснилось. что группа представила афишу своих концертов в Москве и в других городах России, сообщает Рамблер.
Музыкальный критик Александр Фадеев заявил, что он против выступления Little Big из-за их позиции по спецоперации РФ по защите республик Донбасса, пишет издание со ссылкой на портал slovodel.com.
Фадеев обратился в Минкультуры с просьбой остановить реализацию билетов и запретить концерты коллектива. И призвал россиян бойкотировать выступления Little Big.
Как уточняет издание, выступление коллектива планировалось 27 августа в Калининграде. Затем - во Владивостоке, Иркутске, Екатеринбурге, Самаре и других городах. Завершить гастрольное турне по России группа намеревалась 10 декабря в Москве.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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