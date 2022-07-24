Совместное российско-китайское предприятие по строительству самолета оказалось под угрозой из-за разногласий партнеров

Будущее крупнейшего совместного авиационного предприятия Китая и России оказалось под вопросом из-за усиливающихся разногласий между ними по поводу распределения прибыли и возможного участия западных компаний.

Китай хочет пригласить западные компании принять участие в проекте стоимостью 50 миллиардов долларов США по разработке нового пассажирского самолета, известного как CR-929. Это вызывает недовольство России.

Пекин хочет, чтобы пассажирский самолет CR-929 соответствовал западным стандартам летной годности. Он предназначен для полетов в США и Европу, поэтому было бы лучше размещать заказы у европейских и американских производителей.

Китай предлагает использовать немецкую или американскую ходовую часть, Россия настаивает на использовании своей, несмотря на низкие показатели безопасности.

Есть информация, что Китай хотел исключить Россию из доли прибыли от китайского рынка и вместо этого разделить прибыль с остальным миром.

Ранее российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что работа над этим проектом с Китаем идет не в том направлении, которое устраивает РФ.

Он отметил, что участие России уменьшается. По сообщениям российских СМИ, страна рассматривает возможность полного выхода из проекта.

Научный сотрудник Китайского фонда международных и стратегических исследований в Пекине Игл Инь сказал, что Китай пытается улучшить отношения с Западом, несмотря на продолжающиеся разногласия с США.