TAC: ВС США столкнулись с проблемой, угрожающей их существованию

Военный эксперт Эдвард Чанг назвал последнюю проблему американской армии в череде неудач после вывода войск из Афганистана, которая привела ВС США к экзистенциональному кризису.

В воскресенье, 26 июля 2022 года, американский журнал The American Conservative опубликовал статью военного обозревателя Эдварда Чанга о конце добровольческой эпохи Вооружённых сил США.

Чанг утверждает, что американские войска столкнулись с дефицитом новобранцев из-за разрушения имиджа армии, поэтому в настоящее время , по мнению специалиста, перед высшими чинами ВС США стоит выбор между двумя вариантами: либо введение всеобщей воинской повинности, либо сокращение численности военнослужащих.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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