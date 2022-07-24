TAC: ВС США столкнулись с проблемой, угрожающей их существованию

Военный эксперт Эдвард Чанг назвал последнюю проблему американской армии в череде неудач после вывода войск из Афганистана, которая привела ВС США к экзистенциональному кризису.

В воскресенье, 26 июля 2022 года, американский журнал The American Conservative опубликовал статью военного обозревателя Эдварда Чанга о конце добровольческой эпохи Вооружённых сил США.

Чанг утверждает, что американские войска столкнулись с дефицитом новобранцев из-за разрушения имиджа армии, поэтому в настоящее время , по мнению специалиста, перед высшими чинами ВС США стоит выбор между двумя вариантами: либо введение всеобщей воинской повинности, либо сокращение численности военнослужащих.