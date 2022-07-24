Забыл кольца и паспорт: свадьба сына Рыбина и Сенчуковой была под угрозой срыва

По дороге в загс автомобиль пришлось разворачивать и возвращаться из-за забывчивости жениха.

Единственный сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой накануне женился. Как сообщает СтарХит, церемония в какой-то момент была под угрозой срыва.

23-летний Василий девять лет встречался со своей избранницей и одноклассницей Дарьей Алябьевой. Влюбленные зарегистрировали свои отношения в Москве, однако рассеянность жениха едва не сыграла с молодоженами злую шутку.

В загс пара выехала на ретро-автомобиле, однако по пути ее пришлось дважды разворачивать. Сначала Василий Рыбин обнаружил, что забыл дома кольца. А уже в самом зале бракосочетания вспомнил, что не взял с собой и паспорт.

Но, несмотря на все эти мелкие шероховатости, церемония прошла вовремя и в торжественной обстановке.

Молодоженов поздравили не только приглашенные гости, но и поклонники в сети, пожелав им счастья и крепкой семьи.