Забыл кольца и паспорт: свадьба сына Рыбина и Сенчуковой была под угрозой срыва
По дороге в загс автомобиль пришлось разворачивать и возвращаться из-за забывчивости жениха.
Единственный сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой накануне женился. Как сообщает СтарХит, церемония в какой-то момент была под угрозой срыва.
23-летний Василий девять лет встречался со своей избранницей и одноклассницей Дарьей Алябьевой. Влюбленные зарегистрировали свои отношения в Москве, однако рассеянность жениха едва не сыграла с молодоженами злую шутку.
В загс пара выехала на ретро-автомобиле, однако по пути ее пришлось дважды разворачивать. Сначала Василий Рыбин обнаружил, что забыл дома кольца. А уже в самом зале бракосочетания вспомнил, что не взял с собой и паспорт.
Но, несмотря на все эти мелкие шероховатости, церемония прошла вовремя и в торжественной обстановке.
Молодоженов поздравили не только приглашенные гости, но и поклонники в сети, пожелав им счастья и крепкой семьи.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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