Борная кислота для растений: как ее правильно использовать

Борная кислота очень важный элемент для защиты и роста растений. Рассмотрим, как правильно использовать препарат, чтобы устранить дефицит.

Борная кислота одна из самых распространенных составляющих при использовании садовых удобрений. Они необходимы для укрепления и улучшения роста культур, стойкости семян и устранению вредителей. Такой препарат легко можно приготовить в домашних условиях.

Правила обработки клубники

Борная кислота необходима для быстрого роста кустов и получения здорового урожая. Если вещества не хватает в нужном количестве, то гибель растения неминуема. Как можно распознать нехватку:

листики быстрее засыхают, а затем отпадают;

не хотят образовываться новые завязи;

появляются мелкие ягоды.

Что можно сделать в данной ситуации

Обработка осуществляется дважды в сезон. Раствор с борной кислотой делается следующим образом:

Налить 10 л ведро воды и дождаться, пока она не станет комнатной температуры. Туда добавить по 1 г. борной кислоты и марганцовки. Хорошенько перемешать и поливать так, чтобы корни пропитались.

Такого количества будет достаточно для 30-40 взрослых кустиков. Чтобы осуществить профилактические действия можно добавлять вещества по 1 грамму в зольный раствор. Такой препарат добавит больше полезных элементов, поспособствует устранению вредителей.