Борная кислота для растений: как ее правильно использовать
Борная кислота очень важный элемент для защиты и роста растений. Рассмотрим, как правильно использовать препарат, чтобы устранить дефицит.
Борная кислота одна из самых распространенных составляющих при использовании садовых удобрений. Они необходимы для укрепления и улучшения роста культур, стойкости семян и устранению вредителей. Такой препарат легко можно приготовить в домашних условиях.
Правила обработки клубники
Борная кислота необходима для быстрого роста кустов и получения здорового урожая. Если вещества не хватает в нужном количестве, то гибель растения неминуема. Как можно распознать нехватку:
- листики быстрее засыхают, а затем отпадают;
- не хотят образовываться новые завязи;
- появляются мелкие ягоды.
Что можно сделать в данной ситуации
Обработка осуществляется дважды в сезон. Раствор с борной кислотой делается следующим образом:
- Налить 10 л ведро воды и дождаться, пока она не станет комнатной температуры.
- Туда добавить по 1 г. борной кислоты и марганцовки.
- Хорошенько перемешать и поливать так, чтобы корни пропитались.
Такого количества будет достаточно для 30-40 взрослых кустиков. Чтобы осуществить профилактические действия можно добавлять вещества по 1 грамму в зольный раствор. Такой препарат добавит больше полезных элементов, поспособствует устранению вредителей.
Опубликовано: Силивончик Алина
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