Ван Гог представил картину, которая потрясла весь мир

В июле 2022 года ранее спрятанный автопортрет был обнаружен на обороте другой картины Ван Гога в Национальной галерее Шотландии в Эдинбурге. Картина, за которой был спрятан автопортрет, называется "Голова крестьянки".

Каталог Винсента Ван Гога продолжает обновляться и по сей день, что является впечатляющим достижением для легендарного голландского художника, умершего более 130 лет назад.

Автопортрет был обнаружен только после того, как "Голова крестьянки" была просвечена рентгеном, а сам автопортрет был скрыт под слоями клея и картона.

"Когда мы впервые увидели рентгеновский снимок, конечно, мы были очень взволнованы", - сказала Лесли Стивенсон, старший куратор Национальной галереи Шотландии.

Работы Ван Гога плохо продавались вплоть до его смерти в 1890 году в возрасте 37 лет, но с тех пор он стал одним из самых известных художников в истории, сделав такое открытие крупным прорывом в мире искусства.

По данным Национальной галереи Шотландии, "Голова крестьянки" представляет собой картину размером 46,4 х 35,5 см (18,3 х 14 дюймов), изображающую именно то, что указано на этикетке, - портрет крестьянки от плеч и выше. Она была написана маслом на холсте и, как полагают, датируется примерно 1884 годом.

Считается, что картон, которым был покрыт автопортрет, был нанесен во время одной из первых остановок холста в музее Стеделийк в Амстердаме, где он был приобретен в начале 20-го века. Аналогичные находки были сделаны на обратной стороне картин времен Ван Гога в Нюэнене.