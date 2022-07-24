Огородники рассказали, как увеличить урожай огурцов в два раза

Огурцы предпочитают нейтральную среду рН 6-7, плодородную землю, легкую, водопроницаемую.

Подкормки для повышения урожайности:

Ранние сорта огурцов созревают за 50-60 суток, за такой короткий срок овощам для интенсивного роста необходимо полноценное питание и плодородный грунт. За неделю перед пересадкой рассады в почву вносят 1 ведро компоста на 1 кв. м. совместно с 20 г комплексного удобрения, перекапывают и поливают грядки.

Если органики нет, то комплексные добавки увеличивают вдвое. Особенно много надо калия, элемент отвечает за цветение и формирование завязей, без него урожая не будет.

Огурцам необходимо:

тепло не менее +22-+30 градусов;

почва богатая гумусом с нейтральной средой;

влажная земля, прогретая свыше +15 градусов;

высокая влажность воздуха.

Через 2 недели после посадки саженцев на грядки огурцы кормят аммиачной селитрой (20 г), сернокислым калием (10 г) и суперфосфатом (10 г), смесь разводят в ведре воды и под каждый куст выливают 1 л раствора.

Когда начнется цветение удобряют саженцы: 30 г аммиачной селитры, 20 г калия, 40 г суперфосфата на ведро воды. Под растение выливают 1 л смеси.

В период формирования плодов огурцам нужна органика. С этим справится зольный состав: 400 г золы заливают 9 л горячей воды и оставляют на 2 дня в теплом месте. Перед поливом смесь перемешивают и процеживают. Важно не совмещать эту подкормку с другими удобрениями.

Во время плодоношения добавляют нитрофоску – 1 ст. л. размешивают в 10 л воды и поливают полученной смесью под корень. Дополнительно обрабатывают листья борным раствором. Разводят борную кислоту по инструкции, передозировка не желательна.

Удобрения вносят только после увлажнения земли.

Народные средства для богатого урожая:

В золе есть все необходимые компоненты для нормального развития завязей, кроме азота. Золу можно использовать во время всех 4 подкормок. Не обязательно делать зольный раствор, ее рассыпают по грядкам вокруг кустов: на 1 кв. м. вносят 1 стакан средства. Во время поливов органика попадает в почву и растения получают питание.

Между первой и второй подкормкой можно внести коровяк, разбавленный водой 1:10. Под один саженец выливают 1 л навозной массы. В навозе много азота, который ускоряет рост саженцев.

Дрожжевая подкормка очень питательна, однако для теплицы, где влажность повышена, ее лучше не проводить. Дрожжи с сахаром создают питательную среду для грибков, которые заражают молодняк. Достаточно сделать одно удобрение за сезон.

Дрожжевой рецепт:

Пачку дрожжей разводят в 3 л воды.

Насыпают в раствор 2/3 стакана сахара, размешивают.

Ставят емкость в теплое место на 3 суток.

Готовую смесь разводят в ведре воды.

Выливают 500 мл состава под каждый куст.

Огурцы плохо реагируют на скачки температур воздуха, от этого снижается урожайность. Также стоит опасаться поливов холодной и хлорированной водой, рыхления грунта и пересадки саженцев на новое место. При температуре ниже 20 и свыше 32 градусов развитие растений останавливается.

Натуральные удобрения помогут вырастить не только богатый урожай, но и получить экологически чистый продукт. Органикой трудно перекормить саженцы, поэтому передозировки редко случаются. Но комплексные удобрения вносят дозированно, норма указана на упаковке.