Выращивание баклажан: секреты для ускоренного созревания
Для того, чтобы получить вкусные спелые баклажаны нужно помочь им быстрее созреть. Рассмотрим варианты, которые помогут быстрее получить урожай.
Август - прекрасная пора, когда начинают плодоносить баклажаны. К концу летнего сезона ночи становятся холодными, а баклажаны на это достаточно плохо реагируют. Но существуют определенные секреты, которые помогут значительно ускорить созревание баклажан.
Секрет быстрого созревания
Излюбленная температура для баклажанов - 21−27 ℃. Но к концу лета нужно считывать среднесуточный показатель, а это должно быть не менее 21 ℃. Если температура становится меньше, то плоды перестают расти и цветки опадают.
Что можно сделать, чтобы ускорить созревание:
- закрывать теплицы на ночь;
- включать инфракрасный подогрев или использовать пластиковые бутылки с водой (за день вода хорошо нагревается и ночью выделяет тепло).
Баклажанам которые растут в открытом грунте помочь труднее. Здесь необходимо поставить дуги, на которые натягивается прочный материал типа пленки. Накрывать нужно только в ночное время.
Существует и более неординарный способ - слегка надорвать корни. Когда старая корневая система повреждается, то растение начинает отпускать новые корешки.
Нужно запомнить, что спелые плоды имеют красивую белую мякоть, с мелкими семенами и яркой кожицей. Если же плод перезрел, то кожица становится коричневая.
Опубликовано: Силивончик Алина
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