Telegraph: Великобритания и США начали разработку системы защиты от гиперзвукового оружия
Глава оборонной компании Raytheon Уэсли Кремер анонсировал разработку новейшей системы защиты от гиперзвуковых ракет.
В воскресенье, 24 июля 2022 года, президент компании-поставщика Пентагона Raytheon Missiles & Defense Уэсли Кремер дал интервью британскому изданию «Дейли телеграф», где анонсировал создание новинки в сфере обороны.
Кремер пояснил, что Соединённые Штаты совместно с Великобританий запустили проект по созданию системы защиты от гиперзвукового оружия, в которых будут использоваться спутниковые группировки.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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