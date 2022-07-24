Telegraph: Великобритания и США начали разработку системы защиты от гиперзвукового оружия

Глава оборонной компании Raytheon Уэсли Кремер анонсировал разработку новейшей системы защиты от гиперзвуковых ракет.

В воскресенье, 24 июля 2022 года, президент компании-поставщика Пентагона Raytheon Missiles & Defense Уэсли Кремер дал интервью британскому изданию «Дейли телеграф», где анонсировал создание новинки в сфере обороны.

Кремер пояснил, что Соединённые Штаты совместно с Великобританий запустили проект по созданию системы защиты от гиперзвукового оружия, в которых будут использоваться спутниковые группировки.