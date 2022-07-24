Огородники рассказали, как формировать огурцы и для чего это нужно

Огурцы сажают и выращивают разными способами. У одних они растут на грядке «в расстил», у других подвязаны к шпалере.

Зачем формируют огурцы:

Понять, зачем огурцы формируют не сложно. Можно посадить рядом два куста, один прищипывать, а второй не трогать, оба подвязать к опоре. На том, у которого выламывали пасынки, прищипывали макушки побегов, огурчики появятся быстрее.

Второй куст быстро обрастет побегами, превратится в бесформенную массу, зеленцы на нем появятся позднее, он раньше закончит плодоношение.

За сезон можно оценить все плюсы формирования:

побеги хорошо освещены;

воздух свободно циркулирует, не застаивается, риск грибковых заболеваний низкий;

легче контролировать вредителей, симптомы болезней;

удобно собирать урожай, все плоды хорошо видны, поэтому меньше «переростков»;

удобно проводить внекорневые, корневые подкормки, профилактические и лечебные обработки от тли, мучнистой росы.

Куст с кучей боковых побегов нужно ежедневно поливать и часто подкармливать.

Вывод – огурцы формируют, чтобы вырастить большой урожай на небольшой площади. При правильной агротехнике, можно вместо 10 кустов посадить 5 и собирать огурчики до заморозков.

Как формировать гибриды в теплице:

В теплицах выращивают гибриды и сорта для защищенного грунта. Сначала у сеянца формируется центральный стебель, его подвязывают к горизонтальной или вертикальной опоре. В пазухах листьев появятся пасынки, это боковые побеги с точкой роста.

В нижней части стебля – участок от земли до высоты 40 см, их все выщипывают, оставляя небольшой пенек. Завязи тоже удаляют, не жалеют. Такая операция способствует активному росту куста. Прищипка пасынков направляет все соки, питательные вещества туда, где они нужнее − к листьям, цветкам.

Когда стебель отрастет до 80−100 см, удаляют все нижние листья, оголяя ствол до высоты 30−40 см. Выше в каждом узле оставляют по одному листу и одной цветочной кисти, пасынки удаляют, так делают на отрезке 40 см.

На следующем 40 сантиметровом отрезке по одному листу и цветочной кисти оставляют и на центральном стебле, и на боковом побеге. Боковые побеги, которые вырастают из пазух выше 1,2 м от земли, не трогают. На них формируется основной урожай.

Как формировать огурцы в открытом грунте на сетке:

Опору из сетки ставят за 15−20 минут, крепят к кольям, горизонтальным прутьям пластиковыми строительными хомутами. Рассаду партенокарпических огурцов высаживают в лунки, сделанные на расстоянии 10 см от сетки, интервал между лунками в ряду − 30−40 см.

Раз в 2 дня к грядке подходят, осматривают кусты. Пока не сформируются огурцы в двух нижних пазухах, нижний лист не обрезают, удаляют семядольные листочки и все пасынки на участке высотой 15−20 см от земли.

На пчелоопыляемых сортах есть мужские и женские цветки, мужские цветки без завязей, они нужны для опыления.

Сняв первый урожай, нижние листья удаляют, кусты поливают, подкармливают, мульчируют перегноем. Пасынки в пазухах, расположенных выше 40 см от земли, не удаляют. Дальнейшее формирование сводится к частичному удалению листьев, лишних усов.

Пчелоопыляемые сорта в открытом грунте выращивают «в расстил» кусты формируют особым способом. Чтобы стимулировать рост боковых плетей, первые 2 пазухи ослепляют, макушку центрального стебля прищипывают над пятым узлом.