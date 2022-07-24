США опасаются доводить конфликт с Китаем из-за Тайваня к новой холодной войне

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на Форуме безопасности Аспена, что политика США в отношении Тайваня остается неизменной.

Он отметил, что Соединенные Штаты внимательно следят за развитием событий в спорном островном государстве.

Салливан отметил, что США по-прежнему опасаются доводить любой конфликт с Китаем до такой степени, что он может привести к новой холодной войне.

Советник считает, что в Тихоокеанском регионе, в Европе, на Ближнем Востоке в плане глобальной конкуренции с Китаем у США хорошие позиции, чтобы иметь возможность эффективно с ней бороться.

На более раннем заседании Форума по безопасности в Аспене бывший министр обороны Марк Эспер сказал, что политика «одного Китая» исчерпала себя.

По его словам, большинство людей на Тайване идентифицируют себя как тайваньцы, а не китайцы. Они давно отказались от каких-либо амбиций вернуться на материк и претендовать на него.

Ранее на этой неделе посол Китая в США Цинь Ган выступил на том же форуме и настаивал на том, что поддержка США политики одного Китая включает в себя признание права собственности Китая на Тайвань.

Президент Байден неоднократно подчеркивал, что США могут поддерживать единый Китай, утверждая при этом, что Тайвань не является частью Китая.