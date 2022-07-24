Из-за засухи в Риме внезапно появился давно исчезнувший мост Нерона
В июле из-за аномальной жары и снижения уровня воды в Тибре в Риме снова появился древний мост через реку. Считается, что его построил император Нерон.
Строение относят к первому веку и часто критикуют за его неудачную конструкцию. Эксперты полагают, что и место для моста было выбрано неудачно.
Профессор классики Техасского университета в Остине доктор Рабун Тейлор рассказал, что мост построен на крутом изгибе поймы. Такие изгибы часто меняют свою форму, поэтому берега склонны терять контакт с опорами строения, соединяющими его с землей.
Однако совсем не ясно, выбрал ли место для моста Нерон. Ряд ученых предположили, что мост был построен до правления Нерона и что мост Нерона был просто перестройкой и реконструкцией этого более раннего перехода.
Но Нерон действительно интересовался строительными проектами в Риме. Его даже обвиняли в чрезмерных тратах на роскошный дизайн строений, а его работы повлияли на архитектуру всего города.
Его основной проект, Domus Aurea (Золотой дом) был известен широким использованием сусального золота, украшенными драгоценностями стенами и потолками, стеклянными полами и монументальными садами с искусственным озером, ручьями и деревьями.
Нерон был любителем вечеринок. Он стал императором в нежном возрасте 16 лет и имел страсть к музыке, театру и гонкам на колесницах.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
Генерал Марк Милли заявил, что Китай стал более агрессивным и опасным для США
Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли во время поездки в Индо-Тихоокеанский регион заявил, что за последние пять лет китайские вооруженные силы стали значительно более агрессивными и опасными.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны Турции: Россия исключила причастность к удару по порту Одессы
Bloomberg сообщает, что Путину могут не разрешить участвовать в похоронах Синдзо Абэ
МИД Германии считает совместное фото Путина и Эрдогана вызовом для НАТО
Огородники рассказали, как избавиться от сорняков на всё лето
Nikkei: правительство Японии запретило Путину приезжать на похороны Синдзо Абэ