Из-за засухи в Риме внезапно появился давно исчезнувший мост Нерона

В июле из-за аномальной жары и снижения уровня воды в Тибре в Риме снова появился древний мост через реку. Считается, что его построил император Нерон.

Строение относят к первому веку и часто критикуют за его неудачную конструкцию. Эксперты полагают, что и место для моста было выбрано неудачно.

Профессор классики Техасского университета в Остине доктор Рабун Тейлор рассказал, что мост построен на крутом изгибе поймы. Такие изгибы часто меняют свою форму, поэтому берега склонны терять контакт с опорами строения, соединяющими его с землей.

Однако совсем не ясно, выбрал ли место для моста Нерон. Ряд ученых предположили, что мост был построен до правления Нерона и что мост Нерона был просто перестройкой и реконструкцией этого более раннего перехода.

Но Нерон действительно интересовался строительными проектами в Риме. Его даже обвиняли в чрезмерных тратах на роскошный дизайн строений, а его работы повлияли на архитектуру всего города.

Его основной проект, Domus Aurea (Золотой дом) был известен широким использованием сусального золота, украшенными драгоценностями стенами и потолками, стеклянными полами и монументальными садами с искусственным озером, ручьями и деревьями.

Нерон был любителем вечеринок. Он стал императором в нежном возрасте 16 лет и имел страсть к музыке, театру и гонкам на колесницах.