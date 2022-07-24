The Wall Street Journal: Илон Маск на коленях просил прощения у соучредителя Google Брина за роман с его женой

Соучредитель Google Сергей Брин в январе этого года развелся с женой, узнав о ее предполагаемом романе с Илоном Маском.

The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщает, что на одной из вечеринок Маск упал на колени и умолял своего давнего друга Брина о прощении.

Источники говорят, что Брин принял извинения, однако в настоящее время два технических магната не общаются.

Сообщается, что Маска с женой Брина, Николь Шанахан начался на художественной выставке Art Basel в Майами в декабре 2021 года.

Маск тогда расстался со своей девушкой Граймс. У них двое детей, включая дочь, рожденную суррогатной матерью. В ноябре 2021 года у Маска также родились близнецы от топ-менеджера его компании Шивон Зилис.

Брин и Шанахан в то время Брин и Шанахан сталкивались с трудностями в браке, в основном связанными со стрессом, связанным с COVID-19, и уходом за их 3-летней дочерью.

Брин подал на развод в январе 2022 года, сославшись на непримиримые разногласия с супругой. Источники сообщают, что в последнее время его отношения с Маском были натянутыми.

Сергей Брин поручил своим финансовым консультантам продать свои инвестиции в различные предприятия Маска. Среди них Tesla, в которую сооснователь Google инвестировал 500 000 долларов в 2008 году.