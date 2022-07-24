Ирина Мирошниченко отметила очередной юбилей: сегодня актрисе исполнилось 80 лет

Ирина Петровна добилась больших творческих успехов, но вот на личном фронте так и не задалось. Знаменитая актриса рассказала, о чем она жалеет, подводя итоги прожитой жизни.

Ирина Мирошниченко сыграла свыше 70 ролей, была одной из самых ярких советских актрис. У нее всегда было много поклонников, но вот семейная жизнь не сложилась.

И теперь свою старость звезда советского экрана встречает в одиночестве.

Актриса запомнилась зрителю по фильмам "Я шагаю по Москве", "Дядя Ваня", "Вам и не снилось" и многим другим картинам.

Вышла замуж в первый раз в 18 лет, ради карьеры решилась на аборт, муж, драматург М. Шатров, поддержал Ирину в этом непростом решении.

В первом браке Мирошниченко прожила с мужем 12 лет. Хотя союз и был удачным и счастливым, но женщина увлеклась литовцем Режиссером Витаутасом Жалакявичюсом.

Эта новая любовь разрушила супружеские отношения. Женщина ушла от мужа. Влюбленные поженились, но брак вскоре распался, спустя несколько месяцев.

Потом новым героем ее романа стал актер Игорь Васильев. Они жили вместе 5 лет, но детей так и не завели.

Женщина все время откладывала материнство на потом, карьера была на первом месте.

Расставшись с Васильевым, она не раз еще заводила романы с коллегами, но в брак больше не вступала.

Сегодня, когда Ирине Петровне исполнилось 80 лет, она жалеет о многих вещах в своей жизни. Одна из больших ошибок - развод с первым мужем и сделанный аборт.

Успешная артистка слишком поздно поняла, что лишила себя простого женского счастья ради актерской карьеры.

Теперь ей приходится коротать дни в одиночестве, ведь самый близкий и родной человек, любимая крестница, ушла из жизни несколько лет назад.