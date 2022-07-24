Ученые обеспокоены, в Гренландии за 3 дня растаяло 18 млрд тонн льда

Из-за повышения температуры воздуха за 3 дня растаяло 18 млрд тонн льда. Это привело к повышению уровня мирового океана.

В результате таяния образовывалось около 6 млрд тонн воды в день. Старший научный сотрудник. ученый из Центра наук о Земле и наблюдения Университета Колорадо и Национального центра данных по снегу и льду Тед Скамбос говорит, что большая часть таяния пришлась на север Гренландии.

Причиной послужил теплый воздух, дрейфующий с Канадского арктического архипелага. Вместе с куполом высокого давления над Гренландией они создали условия для необычайно обширного таяния.

По словам старшего научного сотрудника Лаборатории климата и глобальной динамики Национального центра атмосферных исследований Уильяма Липскомба, самые низкие температуры характерны для центра ледяного щита.

В 1980-х и 1990-х годах в Гренландии таяние такого рода никогда не происходило, но начиная с 2000-х годов, особенно с 2010 года, таяние стало более масштабным.

Ученые ожидают, что около 100 миллиардов тонн воды попадет в океан. Гренландия в целом ежегодно теряет огромное количество льда.

В некоторых частях мира, таких как Азия, сезонное водоснабжение зависит от времени таяния ледников.

Если ледники полностью растают, там не будет источника талой воды. Этот момент вызывает беспокойство ученых, поскольку потепление продолжается.