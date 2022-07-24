Огородники рассказали, какие аптечные средства можно применить для рассады томатов

На выращивание рассады в среднем уходит 50-60 суток. За это время питательные вещества в грунте уменьшаются.

Перекись водорода для рассады:

Перекись обеззараживает почву, позволяет вырастить рассаду здоровой, быстрее прорастить семена. Средство не вредит саженцам, оно эффективно при замачивании семян.

Преимущества:

укрепляются корни;

насыщается кислородом почва, вытесняются пестициды;

предотвращает гниение корешков;

ускоряет рост;

улучшает цветение;

обеззараживает семена при замачивании.

Проводят корневую и внекорневую подкормку саженцев: в 1 л воды разводят 1 ст. л. перекиси. Поливают или опрыскивают растения 1 раз в 3 недели.

Применение при фитофторозе:

На 10 л воды разводят 2 ст. л. перекиси и 30 капель йода.

Опрыскивают раствором саженцы, но не поливают почву. Внекорневое питание приносит больше пользы, чем корневое.

Раствором можно пользоваться и после пересадки рассады в открытый грунт. Всего за сезон обрабатывают растения 3-4 раза.

Применение нашатырного спирта:

Нашатырь – источник азота, ускоряет рост зеленой массы у рассады. Первый раз вносят раствор через 2 недели после пикировки саженцев. Едкий запах средства очень неприятен, но его боятся вредные насекомые: тля, проволочник, долгоносик, морковная муха. После использования спирта рассада не вытягивается, имеет гибкий стебель.

Применение нашатыря:

Утром увлажняют грунт теплой водой.

В ведре воды разводят 20 мл нашатырного спирта.

Хорошо мешают.

Поливают или опрыскивают саженцы.

Уже через пару дней после кормления саженцев можно будет увидеть, как стебли стали мясистыми, а листья крупными и упругими. У молодых листочков появляется насыщенный зеленый цвет.

Йод для саженцев:

При нехватке йода бледнеют листья у рассады, вытягиваются стебли, растения начинают болеть из-за ослабленного иммунитета. В конце концов происходит увядание всего саженца. При недостатке йода почва закисляется, увеличивается содержание хлора и кальция. Йод участвует в фотосинтезе, образовании белков.

Преимущества йодного питания:

рассада быстрее растет;

йод нужен для обменных процессов в клетках саженцев;

йодный раствор обезвреживает грунт от болезнетворных патогенов;

повышается урожайность;

усваивается легче азот;

улучшается вкус и качество плодов;

не желтеет листва.

При корневом внесении средства используют состав: 3 капли йода на ведро воды. Опрыскивание наземной части растений против грибков проводят раствором: 1 капля йода на 3 л воды. Обрабатывают после появления первых 2-3 листиков у сеянцев.

Рецепты для обезвреживания и питания:

В 500 мл сыворотки разбавляют 1 ч. л. перекиси водорода и 20 капель йода.

Раствор для обеззараживания: 1 л воды разводят 200 мл молока, 5 капель йода.

В 5 л воды размешивают 5 мл йода, 20 капель зеленки – для обезвреживания почвы.

Настаивают 5-6 часов смесь: на 9 л воды 1 л молока, 30 капель йода, 20 г дрожжей.

Подкормки нельзя проводить чаще 1 раза в 3 недели. Недопустимо увеличивать дозу средства, переизбыток вещества приводит к ожогам и негативным последствиям.

Лучше обрабатывать рассаду утром или вечером, когда не палит солнце. Средство распыляют так, чтобы оно не попадало на внутреннюю часть листков. Йод можно вносить в комплексе с перекисью водорода, с сывороткой, дрожжами или с борной кислотой.

При обработке или поливе нужно использовать мягкую очищенную воду температурой +20-+25 градусов, недопустимо применение хлорированной воды. Не допускается превышение дозы препарата, чтобы не навредить растениям.