Огородники рассказали, какие аптечные средства можно применить для рассады томатов
На выращивание рассады в среднем уходит 50-60 суток. За это время питательные вещества в грунте уменьшаются.
Перекись водорода для рассады:
Перекись обеззараживает почву, позволяет вырастить рассаду здоровой, быстрее прорастить семена. Средство не вредит саженцам, оно эффективно при замачивании семян.
Преимущества:
укрепляются корни;
насыщается кислородом почва, вытесняются пестициды;
предотвращает гниение корешков;
ускоряет рост;
улучшает цветение;
обеззараживает семена при замачивании.
Проводят корневую и внекорневую подкормку саженцев: в 1 л воды разводят 1 ст. л. перекиси. Поливают или опрыскивают растения 1 раз в 3 недели.
Применение при фитофторозе:
На 10 л воды разводят 2 ст. л. перекиси и 30 капель йода.
Опрыскивают раствором саженцы, но не поливают почву. Внекорневое питание приносит больше пользы, чем корневое.
Раствором можно пользоваться и после пересадки рассады в открытый грунт. Всего за сезон обрабатывают растения 3-4 раза.
Применение нашатырного спирта:
Нашатырь – источник азота, ускоряет рост зеленой массы у рассады. Первый раз вносят раствор через 2 недели после пикировки саженцев. Едкий запах средства очень неприятен, но его боятся вредные насекомые: тля, проволочник, долгоносик, морковная муха. После использования спирта рассада не вытягивается, имеет гибкий стебель.
Применение нашатыря:
Утром увлажняют грунт теплой водой.
В ведре воды разводят 20 мл нашатырного спирта.
Хорошо мешают.
Поливают или опрыскивают саженцы.
Уже через пару дней после кормления саженцев можно будет увидеть, как стебли стали мясистыми, а листья крупными и упругими. У молодых листочков появляется насыщенный зеленый цвет.
Йод для саженцев:
При нехватке йода бледнеют листья у рассады, вытягиваются стебли, растения начинают болеть из-за ослабленного иммунитета. В конце концов происходит увядание всего саженца. При недостатке йода почва закисляется, увеличивается содержание хлора и кальция. Йод участвует в фотосинтезе, образовании белков.
Преимущества йодного питания:
рассада быстрее растет;
йод нужен для обменных процессов в клетках саженцев;
йодный раствор обезвреживает грунт от болезнетворных патогенов;
повышается урожайность;
усваивается легче азот;
улучшается вкус и качество плодов;
не желтеет листва.
При корневом внесении средства используют состав: 3 капли йода на ведро воды. Опрыскивание наземной части растений против грибков проводят раствором: 1 капля йода на 3 л воды. Обрабатывают после появления первых 2-3 листиков у сеянцев.
Рецепты для обезвреживания и питания:
В 500 мл сыворотки разбавляют 1 ч. л. перекиси водорода и 20 капель йода.
Раствор для обеззараживания: 1 л воды разводят 200 мл молока, 5 капель йода.
В 5 л воды размешивают 5 мл йода, 20 капель зеленки – для обезвреживания почвы.
Настаивают 5-6 часов смесь: на 9 л воды 1 л молока, 30 капель йода, 20 г дрожжей.
Подкормки нельзя проводить чаще 1 раза в 3 недели. Недопустимо увеличивать дозу средства, переизбыток вещества приводит к ожогам и негативным последствиям.
Лучше обрабатывать рассаду утром или вечером, когда не палит солнце. Средство распыляют так, чтобы оно не попадало на внутреннюю часть листков. Йод можно вносить в комплексе с перекисью водорода, с сывороткой, дрожжами или с борной кислотой.
При обработке или поливе нужно использовать мягкую очищенную воду температурой +20-+25 градусов, недопустимо применение хлорированной воды. Не допускается превышение дозы препарата, чтобы не навредить растениям.
Опубликовано: Ангелина Крент
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