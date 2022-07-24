В Москве шахматный робот сломал палец семилетнему сопернику

Во время матча по шахматам Moscow Open робот-шахматист напал на семилетнего ребенка и сломал ему палец. Инцидент засняли на видео.

В середине игры робот вдруг на несколько секунд зажал палец ребенка, который играл с ним в шахматы.

Судя по видео, что ребенок испытывает сильную боль. Несколько зрителей попытались освободить мальчика.

Президент Московской шахматной федерации Сергей Лазарев сообщил ТАСС, что у ребенка оказался сломан палец.

Вице-президент Российской шахматной федерации Сергей Смагин заявил, что робот атаковал после того, как его противник-человек не дождался завершения хода.

Смагин сказал, что существуют определенные правила безопасности, которые, вероятно, нарушил мальчик. По его словам, нужно было не делать ход сразу после робота, а немного подождать.

Лазарев говорит, что робот схватил ребенка после того, как он сделал движение и не дал механизму ответить.

Робот способен играть несколько партий одновременно. Его использовали и ранее, связанных с ним инцидентов не было.

Мальчику наложили гипсовую повязку. По информации российских СМИ, на следующий день ребенок продолжил участие в турнире.