В Москве шахматный робот сломал палец семилетнему сопернику
Во время матча по шахматам Moscow Open робот-шахматист напал на семилетнего ребенка и сломал ему палец. Инцидент засняли на видео.
В середине игры робот вдруг на несколько секунд зажал палец ребенка, который играл с ним в шахматы.
Судя по видео, что ребенок испытывает сильную боль. Несколько зрителей попытались освободить мальчика.
Президент Московской шахматной федерации Сергей Лазарев сообщил ТАСС, что у ребенка оказался сломан палец.
Вице-президент Российской шахматной федерации Сергей Смагин заявил, что робот атаковал после того, как его противник-человек не дождался завершения хода.
Смагин сказал, что существуют определенные правила безопасности, которые, вероятно, нарушил мальчик. По его словам, нужно было не делать ход сразу после робота, а немного подождать.
Лазарев говорит, что робот схватил ребенка после того, как он сделал движение и не дал механизму ответить.
Робот способен играть несколько партий одновременно. Его использовали и ранее, связанных с ним инцидентов не было.
Мальчику наложили гипсовую повязку. По информации российских СМИ, на следующий день ребенок продолжил участие в турнире.
Опубликовано: Светлана Репина
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