Американцы требуют отставки главы Минфина США Джанет Йеллен
Жители Соединённых Штатов сочли министра финансов США Джанет Йеллен некомпетентной из-за её слов о «замедлении экономики».
В воскресенье, 24 июля 2022 года, пользователи социальной сети Twitter бурно отреагировали на выступление главы Департамента казначейства США Джанет Йеллен, которая утверждает, что не видит признаков рецессии в экономическом цикле Соединённых Штатов.
Интернет-пользователи были ошеломлены таким заявлением и сошлись во мнении, что Йеллен пора отправиться на пенсию, так как она уже теряет связь с реальностью, либо она просто является обычной пешкой в руках администрации Байдена.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
-
Генерал Марк Милли заявил, что Китай стал более агрессивным и опасным для США
Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли во время поездки в Индо-Тихоокеанский регион заявил, что за последние пять лет китайские вооруженные силы стали значительно более агрессивными и опасными.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны Турции: Россия исключила причастность к удару по порту Одессы
Bloomberg сообщает, что Путину могут не разрешить участвовать в похоронах Синдзо Абэ
МИД Германии считает совместное фото Путина и Эрдогана вызовом для НАТО
Огородники рассказали, как избавиться от сорняков на всё лето
Nikkei: правительство Японии запретило Путину приезжать на похороны Синдзо Абэ