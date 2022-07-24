Американцы требуют отставки главы Минфина США Джанет Йеллен

Жители Соединённых Штатов сочли министра финансов США Джанет Йеллен некомпетентной из-за её слов о «замедлении экономики».

В воскресенье, 24 июля 2022 года, пользователи социальной сети Twitter бурно отреагировали на выступление главы Департамента казначейства США Джанет Йеллен, которая утверждает, что не видит признаков рецессии в экономическом цикле Соединённых Штатов.

Интернет-пользователи были ошеломлены таким заявлением и сошлись во мнении, что Йеллен пора отправиться на пенсию, так как она уже теряет связь с реальностью, либо она просто является обычной пешкой в руках администрации Байдена.