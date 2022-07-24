Огородники рассказали, как избавиться от сорняков на всё лето

У сорняков богатая популяция – их более 100 тысяч видов. Они могут адаптироваться к любой среде обитания и погодным условиям, распространяются быстро разными способами и приживаются в любой почве.

Перекопка сорной травы:

Осенью при глубокой перекопке корни сорняков оказываются на поверхности почвы, за зиму корневая система растений замерзает, до весны остатки перегнивают. Если многократно подрезать сорняки во время вспашки, то после 2-3 лет перекопок трава исчезнет.

Весной за 3 недели до посадки саженцев проводят провокацию. Почву поливают, удобряют и ожидают, когда появятся ростки. Как только прорастет трава, проводят рыхление. Второй раз всходов не будет или они появятся в малом количестве.

Грядки следует ограждать канавками от пырея ползучего, рвы делают глубиной 20 см и шириной 10 см.

Мульчирование:

Один из основных способов удаления сорняков – мульчирование земли. Сорняки растут при солнечном свете, достатке влаги и питательных веществ. Всего этого они лишатся, если их накрыть черным укрывным материалом, сеном, соломой, еловыми ветками, корой, опилками. Торф применять не рекомендуется, он дает питательную среду траве.

Однако мульча сдерживает рост только однолетних сорняков, с многолетниками борются при помощи гербицидов или прополки. Мульчирование полезно для культурных растений – сохраняется влага, воздух и питание.

Посыпанные гравием или галькой дорожки не дадут разрастить траве.

Прополка:

Если один раз землю прополоть глубоко, так, чтобы вывернуть все корни наружу, то возможно второй процедуры не понадобится. К сожалению, всегда велика вероятность оставить мелкие корешки в земли, которые рано или поздно начнут расти.

Пока в огороде ничего не посажено, можно землю пролить кипятком, это быстрее погубит траву, чем выпалывать ее мотыгой.

Правила прополки сорняков:

Всю траву надо тщательно пропалывать.

Нельзя оставлять на грядках растения с семенами.

Перекапывать стоит не лопатой, а вилами, они не дают корням прорасти, цепляя все корневище сразу.

Пропалывают участок после дождя или полива, из влажного грунта легче извлечь корешки.

Траву, которая оказалась на поверхности земли, убирают с участка, на ней могут быть вредители, грибки или семена.

Сода и хозяйственное мыло:

В борьбе с сорняками применяют народные средства, ведь химикаты токсичны. За 2-3 недели до посадки саженцев обрабатывают землю содовым раствором и мылом. Не следует использовать соль, уксус, водку. Неэффективно и поджигание травы, пострадают культурные растения. После поджога никакие овощи не будут расти и плодоносить 2 года.

Приготовление содового раствора:

Пачку соды (0.5 кг) растворяют в 2 л воды.

Добавляют натертый кусок хозяйственного мыла.

Хорошо перемешивают и полученным составом опрыскивают места с сорняками.

Метод действенный, но нарушает кислотный баланс почвы. После таких процедур придется подкислять грунт торфом или компостом.

Гербициды:

Если никакие способы не помогли, придется воспользоваться химическими препаратами. Для уничтожения вредной растительности покупают гербициды. Чтобы не нанести вред насаждениям и своему здоровью следует соблюдать дозировку, не превышать количество обработок, указанных в инструкции.

Препараты:

Торнадо;

Киллер;

Глифосат;

Раундап;

Ураган Форте.

Химию применяют в теплую солнечную погоду, без ветра. После обработки работать на участке можно через 4 дня. Обрабатывают посадки за месяц до посева. Разлагаются вредные вещества около месяца.

Осенью после сбора урожая сорная трава начинает расти быстрее, у нее не осталось конкурентов. Поэтому до заморозков высаживают в огороде сидераты, они вытеснят сорняки и дадут дополнительное питание разным культурным растениям. Уже через месяц после посева сидераты срезают, измельчают и перекапывают остатки вместе с землей, до весны они перегниют.