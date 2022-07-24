Огородники рассказали, как быстро вырастить листья салата на огороде

Самый вкусный листовой салат — весенний. У него нежные листья, приятный, пикантный с легкой горчинкой, вкус.

Выбор места для грядки:

Земля для выращивания должна быть рыхлой, поэтому ее придется хорошо перекопать. К тому же салат требователен к качеству грунта. Лучше всего выбрать место с суглинком или карбонатным типом почвы, кислотностью на уровне рН 6,0–7,0.

Желательно внести органику. Конечно, лучше это сделать осенью, но, если не получилось, можно и весной. Только навоз или компост должны хорошо перепреть. На 1 м2 — 10 л.

Удобрения при повышенной кислотности на 1 м2 — 0,2 кг доломитовой муки и 1-2 ст. л. нитрофоски. Нормальное значение рН — 1 ч. л. сульфата калия, по 1 ст. л. — суперфосфата и Растворина.

Грядка должна быть хорошо освещена, иначе ростки замедлят развитие.

Посадка и выращивание салата:

При высевании на открытом грунте на грядке формируют бороздки, на расстоянии 15-20см друг от друга, глубиною 1-2 см. В увлажненный грунт высевают сухие семена, как только почва прогреется до +4…6°С. Когда ростки проклюнутся, температура воздуха уже установится до значений +15…20°С. Этого достаточно для формирования кустиков.

Лишние саженцы при загущенности не выбраковывают, а аккуратно пересаживают на подготовленное место. Таким образом посадку проводят в конце апреля-начале мая.

Ускоряет созревание салата рассадный способ. В этом случае семена подготавливают: замачивают на 2-3 часа в светло розовом растворе марганцовки. Дополнительно можно обработать биологическим стимулятором.

Семена распределяют по поверхности подготовленного субстрата, не заделывая, или углубляют на 10 мм. Затягивают пленкой поверхность емкостей, пока семена не проклюнутся. Оставляют в хорошо освещенном теплом месте. Пленку периодически приподнимают, чтобы на ней не накапливался конденсат.

Через 4-5 дней появляются первые сходы. Сразу же покрытие снимают, чтобы температуру снизить на 3-4°С. Затем проводят прореживание по уже описанному способу — пересаживая «лишние» ростки.

Через 2-3 недели уже можно переносить на открытый грунт. Расстояние между крупными кустиками нужно выдерживать не менее 35 см, между небольшими достаточно 25 см. Корневую шейку заглублять нельзя. Она должна находиться чуть выше уровня грунта.

Салат нуждается в регулярном увлажнении, иначе начнет горчить. Полив проводят с утра, под корень. К вечеру земля должна немного подсохнуть, иначе при снижении температуры активируются споры болезнетворных бактерий.

Если земля уже прогрелась, то, перед высеванием, семена замачивают в растворе или 150 мл теплой воды и 2 ст. л. золы. Зольный настой готовят заблаговременно, настаивают 2 дня. Семена оставляют в нем на сутки, и, не просушивая, распределяют по лункам.

Глубина задела — до 2 см. При посадке листовых сортов достаточно промежутка между будущими кустиками 8-10 см, кочанных — 15-20 см.

Те, кто выращивает салат на продажу, может использовать метод загущенного посева. Бороздки формируют с промежутком 10 см. Семечки смешивают с песком или золой, чтобы ростки не располагались друг на друге. Используется для листовых сортов. Урожай можно получить уже через 5 недель после высевания.

Чтобы снять несколько урожаев, листья нужно срезать на высоте не менее 4 см от земли. Тогда еще раз салатные листья можно собрать еще через 6 недель.