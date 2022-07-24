Генерал Марк Милли заявил, что Китай стал более агрессивным и опасным для США
Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли во время поездки в Индо-Тихоокеанский регион заявил, что за последние пять лет китайские вооруженные силы стали значительно более агрессивными и опасными.
Офицер отметил, что за это время значительно увеличилось количество перехватов китайских самолетов и кораблей в Тихоокеанском регионе с силами США и других партнеров.
Милли говорит, что китайские вооруженные силы в воздухе и на море стали значительно более агрессивными в этом конкретном регионе.
США удвоили свои усилия по укреплению своих отношений с тихоокеанскими странами в качестве противовеса Китаю, который пытается расширить свое присутствие и влияние в регионе.
Администрация Байдена считает Китай своей «постоянной угрозой» и главной долгосрочной проблемой безопасности Америки.
Военные чиновники обеспокоены вероятностью вторжения Китая на Тайвань, демократический самоуправляемый остров, который Пекин рассматривает как отколовшуюся провинцию. США остаются главным союзником Тайваня и поставщиком оборонительного оружия.
Кроме того, недавнее соглашение о безопасности, которое Пекин подписал в апреле с Соломоновыми островами, может привести к созданию китайской военно-морской базы в южной части Тихого океана.
США и Австралия заявили Соломоновым Островам, что размещение китайской военной базы недопустимо.
Опубликовано: Светлана Репина
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