У Европы появился шанс найти замену российскому газу

Заместитель генерального директора энергетического департамента Еврокомиссии Мэтью Болдуин заявил, что Евросоюз ищет возможность организовать дополнительные поставки газа из Нигерии.

В связи с возможным сокращением газового потока из России Евросоюз активно ищет альтернативные варианты.

На этой неделе Мэтью Болдуин побывал в Нигерии, где встретился с официальными представителями крупнейшего производителя нефти в Африке.

По итогам визита он сообщил, что Нигерия предпринимает усилия для улучшения безопасности в дельте Нигера.

Кроме того, после августа запланировано открытие Транснигерийского трубопровода, который позволит увеличить экспорт газа в Европу.

Болдуин отметил, что ЕС импортирует 14% от общего объема поставок СПГ из Нигерии, и есть потенциал более чем удвоить этот показатель.

Добыча нефти и газа в Нигерии ограничивается кражами и вандализмом в отношении трубопроводов, в результате чего терминал производителя газа Nigeria LNG Ltd на острове Бонни работает на 60% мощности.

По словам Болдуина, выход за пределы 80% позволит получить дополнительный природный газ, который может быть доступен для спотовой доставки в Европу.

В прошлом году Нигерия экспортировала в ЕС 23 млрд кубометров газа, но с годами эта цифра снижается. Болдуин напомнил, что в 2018 году ЕС закупил 36 млрд кубометров СПГ в Нигерии.