У Европы появился шанс найти замену российскому газу
Заместитель генерального директора энергетического департамента Еврокомиссии Мэтью Болдуин заявил, что Евросоюз ищет возможность организовать дополнительные поставки газа из Нигерии.
В связи с возможным сокращением газового потока из России Евросоюз активно ищет альтернативные варианты.
На этой неделе Мэтью Болдуин побывал в Нигерии, где встретился с официальными представителями крупнейшего производителя нефти в Африке.
По итогам визита он сообщил, что Нигерия предпринимает усилия для улучшения безопасности в дельте Нигера.
Кроме того, после августа запланировано открытие Транснигерийского трубопровода, который позволит увеличить экспорт газа в Европу.
Болдуин отметил, что ЕС импортирует 14% от общего объема поставок СПГ из Нигерии, и есть потенциал более чем удвоить этот показатель.
Добыча нефти и газа в Нигерии ограничивается кражами и вандализмом в отношении трубопроводов, в результате чего терминал производителя газа Nigeria LNG Ltd на острове Бонни работает на 60% мощности.
По словам Болдуина, выход за пределы 80% позволит получить дополнительный природный газ, который может быть доступен для спотовой доставки в Европу.
В прошлом году Нигерия экспортировала в ЕС 23 млрд кубометров газа, но с годами эта цифра снижается. Болдуин напомнил, что в 2018 году ЕС закупил 36 млрд кубометров СПГ в Нигерии.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны Турции: Россия исключила причастность к удару по порту Одессы
Огородники рассказали, как увеличить урожай томатов вдвое
МИД Германии считает совместное фото Путина и Эрдогана вызовом для НАТО
Жаир Болсонару собирается переизбраться на пост президента Бразилии
Nikkei: правительство Японии запретило Путину приезжать на похороны Синдзо Абэ