Siemens направила «Газпрому» лицензию Канады на ремонт турбины

Немецкая компания Siemens направила «Газпрому» экспортную лицензию Канады на ремонт турбины для «Северного потока».

Российская газета «Коммерсантъ» сообщила о том, что немецкий конгломерат Siemens передаст российской компании «Роснефть» выданную Канадским правительством экспортную лицензию.

Издательство отмечает, что данный документ позволит проводить ремонт, техническое обслуживание турбины нагнетающей природный газ в трубопровод «Северный поток», с последующей транспортировкой.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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