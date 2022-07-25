Siemens направила «Газпрому» лицензию Канады на ремонт турбины
Немецкая компания Siemens направила «Газпрому» экспортную лицензию Канады на ремонт турбины для «Северного потока».
Российская газета «Коммерсантъ» сообщила о том, что немецкий конгломерат Siemens передаст российской компании «Роснефть» выданную Канадским правительством экспортную лицензию.
Издательство отмечает, что данный документ позволит проводить ремонт, техническое обслуживание турбины нагнетающей природный газ в трубопровод «Северный поток», с последующей транспортировкой.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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