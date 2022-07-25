Сунак обвинил Трасс в том, что она помогла Пекину проникнуть в британские университеты

Между двумя претендентами на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунаком и Лиз Трасс вспыхнула ссора из-за Китая.

Сунак обвинил Трасс в том, что она помогла Китаю проникнуть в университеты Великобритании. Он сказал, что что Китай и его Коммунистическая партия Китая представляют собой самую большую долгосрочную угрозу для страны.

Сунак пообещал закрыть все Институты Конфуция, которые преподают китайский язык в университетах и школах, но связаны с Коммунистической партией Китая, если он станет премьер-министром.

Он отметил, что девять из 31 центра Конфуция в Великобритании были созданы, когда Лиз Трасс была министром образования в период с 2012 по 2014 год.

Риши Сунак заявил, что политики в Британии и на Западе слишком долго расстилали красную ковровую дорожку и закрывали глаза на гнусную деятельность и амбиции Китая.

В ответ команда Трасс заявила, что Сунак в течение многих лет проявлял мягкость в отношении Китая. Его лидерство поддерживали даже государственные СМИ Пекина.

В понедельник Трасс и Сунак примут участие в своих первых теледебатах. Несмотря на то, что оба кандидата заявили, что хотят видеть снижение личных нападок, информационная война между двумя сторонами в последние дни становится все более неистовой и негативной.

Риши Сунак сказал, что хочет использовать MИ-5, чтобы помочь британским предприятиям противостоять китайскому шпионажу и изучить дело о запрете приобретения Китаем ключевых британских активов, включая стратегически важные технологические компании.