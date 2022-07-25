Президент Бразилии Болсонару хочет сохранить свой пост после выборов, но это непросто

Президент Бразилии Жаир Болсонару выдвинул свою кандидатуру на переизбрание на партийном мероприятии в Рио-де-Жанейро. Его главным соперником станет бывший президент страны Луис Инасиу Лула да Силва.

Болсонару выдвинут в качестве кандидата от Правой либеральной партии. Во время мероприятия он заявил, что армия на его стороне.

Президент продолжает безосновательно атаковать надежность национальной системы электронного голосования. Это заставляет сомневаться в том, что он смирится с поражением.

Имидж Болсонару пострадал от высокой инфляции. В некоторых опросах он отстает от Да Силвы почти на 20 процентных пунктов.

Да Силва руководил страной с 2003 по 2010 год. За это время ему удалось вывести из бедности миллионы людей, благодаря высоким социальным расходам.

Он провел более полутора лет в тюрьме из-за обвинения во взяточничестве, которое позже было отменено. Да Силва остается весьма популярной фигурой среди бразильцев.

Левая Рабочая партия официально выдвинула Да Силва в четверг, в то время как левоцентристский кандидат Сиро Гомес, занимающий третье место, был выдвинут Демократической лейбористской партией в среду.

Ожидается, что в ближайшие недели и без того напряженная борьба между двумя главными кандидатами еще больше обострится.