Виктор Орбан заявил, что венгры не хотят брататься с неевропейцами
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что граждане его страны не заинтересованы в смешении с неевропейцами.
Выступая в субботу в Летнем университете Байле Туснад в центральной Румынии, сказал, что европейцы не должны смешиваться с «неевропейцами».
Он отметил, что жители Европы переезжают, работают в других местах, но не желают становиться смешанной расой или многонациональной группой.
Орбан утверждает, что Запад расколот надвое. Половина – это страны, где европейцы смешиваются с неевропейцами. Их премьер-министр не считает нациями.
При этом он подчеркнул, что такие страны продолжают бороться с Центральной Европой, чтобы изменить ее жителей. По его мнению, в духовном смысле Запад переместился в Центральную Европу.
Говоря о ситуации на Украине, Виктор Орбан отметил, что сейчас необходима новая стратегия, сосредоточенная на мирных переговорах и разработке хорошего предложения.
Он утверждает, что поскольку Россия хочет гарантий безопасности, эта война может быть прекращена только мирными переговорами между Россией и США.
Орбан, переизбранный на четвертый срок в апреле, является союзником президента России Владимира Путина и был поддержан бывшим президентом Дональдом Трампом.
Опубликовано: Светлана Репина
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