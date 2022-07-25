Фермеры объяснили, почему на листьях огурцов появляются желтые пятна и что с ними делать

Иногда на листьях огурцов появляются желтые пятна. Они указывают на то, что у растения возникли проблемы, поэтому в подобных случаях всегда нужно находить причину и устранять ее.

Появление таких пятен возможно из-за резкого снижения температуры. В холода растения не усваивают из почвы питательные вещества.

Еще одна возможная причина – недостаток света, особенно опасный для молодых и плодоносящих кустов.

Если вокруг желтого пятна присутствует черная окантовка, это солнечный ожог. Такое бывает, если растения поливают на солнце в жаркий день.

Пятна могут появиться из-за повреждения корневой системы огурцов при постоянном глубоком рыхлении. При недостаточном опылении во время цветения листья тоже могут желтеть.

Недостаток влаги приводит к появлению желтых пятен. Огурцы нужно регулярно поливать и периодически опрыскивать их листья, а также периодически вносить подкормки по специальной схеме.

Желтые пятна появляются в густых посадках, в теплице, если ее редко проветривают или растения находятся на сквозняке.

Необходимо соблюдать все правила агротехники, в том числе рыхлить землю и поливать растения утром или вечером, тогдаи желтых пятен на листьях не будет.