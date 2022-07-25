Агрономы объяснили, когда нужно выкапывать картофель
Если выкопать картофель слишком рано, он окажется мелким. При слишком позднем выкапывании можно лишиться всего урожая, который просто сгниет.
Некоторые садоводы выкапывают картофель в июле, другие ждут до осени. Многое зависит от сорта растения, определяющего сроки созревания.
Зрелость корнеплодов определяется частотой полива, климатическими особенностями региона, а также видами удобрений и сроками их внесения.
Картофель ранних сортов выкапывают в июле, а иногда и в конце июня. Ориентироваться стоит на время посадки. Созревают корнеплоды за 40-55 дней.
Но ранний картофель не хранится до зимы. Поздние сорта выкапывают в начале сентября, но это необходимо сделать до наступления дождливых дней.
Выкапывать корнеплоды нужно только в сухую погоду, иначе они не просохнут не будут хорошо храниться.
Не стоит затягивать со сбором урожая до поздней осени в надежде, кто картофель вырастет особенно крупным. Выкапывать его в дождь и осенние холода – не самое приятное занятие.
К тому же за лето высыхает и выгорает ботва. А если ее совсем не останется, отыскать клубни будет проблематично.
Опубликовано: Светлана Репина
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