Агрономы объяснили, когда нужно выкапывать картофель

Если выкопать картофель слишком рано, он окажется мелким. При слишком позднем выкапывании можно лишиться всего урожая, который просто сгниет.

Некоторые садоводы выкапывают картофель в июле, другие ждут до осени. Многое зависит от сорта растения, определяющего сроки созревания.

Зрелость корнеплодов определяется частотой полива, климатическими особенностями региона, а также видами удобрений и сроками их внесения.

Картофель ранних сортов выкапывают в июле, а иногда и в конце июня. Ориентироваться стоит на время посадки. Созревают корнеплоды за 40-55 дней.

Но ранний картофель не хранится до зимы. Поздние сорта выкапывают в начале сентября, но это необходимо сделать до наступления дождливых дней.

Выкапывать корнеплоды нужно только в сухую погоду, иначе они не просохнут не будут хорошо храниться.

Не стоит затягивать со сбором урожая до поздней осени в надежде, кто картофель вырастет особенно крупным. Выкапывать его в дождь и осенние холода – не самое приятное занятие.

К тому же за лето высыхает и выгорает ботва. А если ее совсем не останется, отыскать клубни будет проблематично.