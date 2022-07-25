Садоводы объяснили, что такое ржавчина груши и как с ней бороться
Ржавчина – одно из самых частых заболеваний садовой груши. При таком поражении листья с дерева начинают опадать, на их обратной стороне обнаруживаются наросты.
Ржавчина – это грибковое заболевание. Оно очень заразное, поскольку споры грибка легко переносит ветер.
Болезнь поражает и листья, и плоды дерева. Сначала на листовых пластинах появляются желто-оранжевые пятна, потом они переходят на черешки, затем – на ветки и плоды.
С обратной стороны листьев образуются неровные бурые пятна с небольшими черными точками на них. К осени они превращаются в наросты, в которых находятся споры грибка.
Для профилактики ржавчины нужно выбирать сорта груши с крепким иммунитетом, своевременно проводить обрезку, убирая пораженные ветки. Места среза дезинфицируют раствором медного купороса.
Весной стоит обработать деревья бордоской жидкостью или хлорокисью меди. Такое опрыскивание повторяют в период цветения дерева, после его окончания и еще через 10 дней.
Трижды в год рекомендуется обрабатывать грушу фунгицидами. Для этой же цели можно использовать раствор коллоидной серы.
Фунгицидные препараты эффективны не только против ржавчины, но и против других заболеваний. Однако их нельзя использовать в период созревания плодов.
Опубликовано: Светлана Репина
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