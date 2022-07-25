Агрономы рассказали, какие сидераты стоит посадить после уборки урожая

Сидераты – это растения, которые сажают для последующей заделки в почву с целью повышения ее плодородности. Они перегнивают и становятся органическим удобрением или используются для мульчирования.

Сидераты сажают, если огородная культура несколько лет выращивается на одном и том же месте. Это истощает грунт, и ему требуется восстановление.

Посадка сидератов актуальна в случае, если почва размывается или подвергается эрозии из-за ветра.

Особенностями сидератов являются развитая корневая система и способность быстро наращивать зеленую массу. Их высаживают осенью, чтобы к первым заморозкам они уже достаточно выросли.

Затем сидераты заделывают в грунт под перекопку. Можно поступить иначе: скосить растения и использовать их в качестве мульчи.

Наиболее популярными сидератами являются чечевица и люпин, рапс и календула, фацелия и клевер, овес и горчица.

Посадка сидератов обеспечивает сразу несколько преимуществ. Это и рыхление грунта, и насыщение его воздухом, и улучшение структуры, и защита от эрозии.

Сидераты предотвращают появление насекомых-вредителей и различных заболеваний, через них сложнее пробиться сорнякам, а еще они защищают почвенные микроорганизмы от низких температур.