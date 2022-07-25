Садоводы объяснили, что делать с пионами после цветения

Пионы – красивые цветы с великолепным ароматом. Многие дачники любят их за длительное цветение и неприхотливость. Но после цветения растению нужен уход.

Если правильно ухаживать за пионами осенью, они каждый год будут радовать большим количеством цветов.

После цветения необходимо убрать из-под кустов все опавшие цветы, чтобы в них не завелись насекомые-вредители. С куста тоже убирают остатки цветов, они могут способствовать развитию заболеваний.

В это период пионам нужен регулярный полив, иначе они не будут цвести в следующем году. Поливать их нужно по мере подсыхания почвы.

После полива грунт необходимо разрыхлить, чтобы к корням поступало достаточное количество кислорода. Нельзя допускать образования корки.

На этом этапе кусты удобряют органикой, подойдут и калийно-фосфорные подкормки. Азот вносить не нужно, иначе растение не сможет подготовиться к зиме.

Обрезку пионов лучше проводить после первых заморозков. Над землей следует оставить несколько сантиметров.

Но существуют и древовидные сорта пионов. У таких растений обрезка не производится, бутоны на них появляются на прошлогодних побегах.

Если пионам предстоит пережить холодную зиму, их нужно укрыть. Для этого подойдет компост, лапник или торф. Все материалы укладываются слоем от 10 см.