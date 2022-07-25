Фермеры рассказали, как правильно использовать золу в огороде

Опытные дачники активно используют древесную золу на своем участке. Это прекрасное, к тому же бесплатное удобрение с заметным эффектом.

Зола содержит целый ряд питательных элементов. Калий задействован в процессах фотосинтеза, он укрепляет иммунитет растений. Фосфор способствует созреванию плодов и улучшению их вкуса.

Калий повышает сопротивляемость огородных культур грибковым заболеваниям. Кремний нужен для нормального развития растений.

Зола защищает растения от вредителей, включая слизней. Она работает как обеззараживающее средство после среза растений.

В качестве подкормки зола используется и в сухом виде, и как водный раствор. Первый вариант актуален для кислых почв. В зольный раствор можно добавлять уксус.

Использовать нужно свежую золу, которая не подвергалась воздействию влаги. При необходимости хранения ее нужно герметично упаковывать.

Золу не применяют одновременно с минеральными подкормками, содержащими азот и фосфор. Из-за химической реакции азот улетучивается.

Не подходит она и для использования вместе с суперфосфатом, чтобы не мешать усвоению фосфора растениями.